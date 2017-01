Gezondheid van Serious Request-held Tijn (6) snel achteruit, 'maar we blijven lachen en genieten'

BREDA - Een maand geleden stond de zesjarige Tijn tien dagen lang in het middelpunt van de belangstelling. Ondanks zijn dodelijke ziekte haalde hij ruim 2,5 miljoen euro op voor het goede doel met het lakken van nagels. Zijn gezondheid ging daarna rap achteruit, maar toch blijft de familie optimistisch.

Via de website van 3FM geven zijn ouders een langverwachte update. “Serious Request gaf ons veel kracht, vreugde en plezier in een moeilijke periode, daarvoor zijn we dankbaar!” Toch kon de familie minder lang nagenieten van Serious Request dan gehoopt: tijdens Kerst ging de gezondheid van Tijn snel achteruit, waardoor hij na de feestdagen direct weer aan de bestraling moest.





Bestralingen afgesloten met reis naar Disneyland

Door zijn teruglopende gezondheid moet de zesjarige jongen zich nu ook op lange afstanden voortbewegen met een rolstoel. Ondanks zijn kwakkelende gezondheid staat geluk Tijn niet in de weg: na de bestralingen ging hij dankzij donaties van vrienden met zijn ouders naar Disneyland Parijs. “Alle ernstige problemen staan ons niet in de weg om te lachen en genieten,” schrijft de familie.



Op zondag staat er bovendien nog een leuk uitje op de agenda: samen met zijn broertje, ouders, opa en ooms brengt hij een bezoek aan de wedstrijd PSV-Heerenveen.