Tóch nog een unieke prestatie van schaatskampioene Ireen Wüst: 'Mooi toch!'

HEERENVEEN - Ireen Wüst heeft zondagmiddag alsnog iets gepresteerd om haar toch al immense erelijst aan te vullen. De schaatsster uit Goirle pakte voor het eerst in haar carrière de titel bij het NK sprint.

Wüst onttroonde in Thialf de tien jaar jongere titelhoudster Sanneke de Neeling. De viervoudig olympisch kampioene stond na drie afstanden tweede in het klassement, op slechts 0,05 seconde van De Neeling.



Op de afsluitende tweede 1000 meter stelde de vijfvoudige wereldkampioene allround overtuigend haar eerste gouden medaille veilig op de Nederlandse sprintvierkamp. Ze zegevierde in een tijd van 1.15,76.



“Mooi toch! Deze had ik nog niet. Ik geniet er wel van”, zei Wüst na afloop.