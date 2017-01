Wereldkampioen darts Michael van Gerwen gehuldigd tijdens rust PSV-Heerenveen [VIDEO]

EINDHOVEN - Darter Michael van Gerwen is zondagmiddag gehuldigd in het Philips Stadion tijdens de rust van het duel PSV-Heerenveen. De Vlijmenaar werd in het zonnetje gezet voor het winnen van het WK darts.

Van Gerwen is een hartstochtelijk PSV-fan en genoot zichtbaar van de huldiging. Hij liep met zijn trofee naar de middenstip en maakte daarna een ereronde. Dit alles onder luid applaus van de Eindhovense aanhang.