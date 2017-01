Laconieke Van der Poel: ‘Ik had meer verwacht, maar volgende week is belangrijker’

HOOGERHEIDE - Topfavoriet Mathieu van der Poel was de ‘grote afwezige’ in de wereldbekerwedstrijd die naar zijn vader is vernoemd. Van der Poel eindigde in zijn thuiswedstrijd in de achterhoede en reed een onzichtbare koers.

“Ik heb met het oog op het wereldkampioenschap hard getraind in Spanje. Zaterdag voelde ik me goed, maar vandaag viel het tegen. Ik voelde al vanaf het begin dat er niet meer inzat. Jammer voor nu, maar de wedstrijd van volgende week is belangrijker”, vertelde Van der Poel na afloop. “Het was niet wat ik ervan had verwacht, maar ik ga niet panikeren. Ik ben positief over volgende week.”



Tactische wedstrijd

Veldrijder Corné van Kessel zette bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide een uitstekende prestatie neer. De renner uit Veldhoven eindigde als derde. “Ik ben heel tevreden. Zeker na de valpartij in de beginfase waar ik bij betrokken was. Het was een tactische wedstrijd waardoor ik weer snel aansluiting kon krijgen.” Van Kessel: “Ik voelde dat het podium binnen bereik kwam. In de laatste ronde heb ik op de trap nog een keer toegeslagen. Mijn doel voor volgende week is onveranderd: een plek bij de eerste tien.”



Ook Twan van den Brand was na afloop tevreden, zeker gezien het blessureleed van de afgelopen periode. “Ik had weinig last van mijn schouder. Alleen tijdens het klimwerk voelde ik mijn schouder af en toe. Het parcours was wel glad, maar ik had totaal geen angst.”