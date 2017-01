PSV vooral opgelucht na wonderlijke zege op Heerenveen: 'Ongelooflijke veerkracht'

EINDHOVEN - Niet alleen de supporters in het Philips Stadion zagen zondagmiddag een duel dat ze zich over vele jaren nog zullen heinneren, ook de spelers knipperden na afloop met de ogen. ‘Ongelooflijk wat een veerkracht we tonen vandaag.’

“We hebben de eerste helft gedomineerd en dan denk je dat in de tweede helft door te zetten”, zei aanvoerder Luuk de Jong na afloop. “Maar dan wordt het ineens 2-2, mis je een penalty en kom je weer achter. Dan weet je dat het zwaar gaat worden, maar als je dan de 3-3 én 4-3 maakt, tja, dat is geweldig. Ongelooflijk wat een veerkracht we tonen vandaag.”



"Het zorgde wel voor extra druk dat we om 16.45 uur moesten spelen in de wetenschap dat Feyenoord en Ajax al hadden gewonnen. Een kwartier voor tijd dacht ik dat 't heel moeilijk zou worden, maar we hebben de hoop niet opgegeven", zei Bart Ramselaar."Soms moet je een punt koesteren, maar dat kon niet vandaag. Dus gingen we bewust voor de winst met alle risico's van dienst", aldus doelpuntenmaker Marco van Ginkel. "En als ik de volgende keer een starfschop moet nemen, loop ik daar niet voor weg."“Het is uiteindelijk een fantastische avond geweest voor iedereen”, zei trainer Phillip Cocu met enig gevoel voor understatement.“Ik moet complimenten geven aan de hele ploeg. Ze hebben puur op karakter iets gepresteerd. Met 3-3 was het gat groter geworden, maar ik zeg altijd dat we erin moeten blijven geloven.”