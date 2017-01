'Het voelt hard en oneerlijk': super sportieve Jermaine (27) hoort dat hij acht hersentumoren heeft

TILBURG - "Het is oneerlijk. Hij rookt niet, hij drinkt niet, hij sport iedere dag en probeert zo gezond mogelijk te leven", zo zegt Lisette van Dijk over haar doodzieke Tilburgse vriend Jermaine de Wind. De fitnessinstructeur is pas 27 jaar en kreeg voor de kerst te horen dat hij acht tumoren in zijn hoofd heeft.

In Nederland is behandeling niet meer mogelijk. In Amerika is er wel een therapie die Jermaine beter zou kunnen maken. Er is één grote 'maar'. De speciale behandeling kost 250.000 euro. Zoveel geld hebben Lisette en Jermaine niet en daarom zijn ze een crowdfundingactie gestart.



'Ik wil mijn kinderen zien opgroeien'

"Het is een laatste redmiddel. Als dit niet lukt, kan ik niets meer. Ik wil mijn kinderen Hayley en Noah zien opgroeien en oud worden met mijn vriendin Lisette." Jermaine is er emotioneel onder, maar klinkt vooral strijdlustig. "Het voelt oneerlijk en het is heel hard. Maar ik ben altijd al een vechter en nu ook."



Toen Jermaine 18 was kreeg hij een epileptische aanval. Na onderzoek werd bij hem voor het eerst een glioblastoom, oftewel een hersentumor ontdekt. "Ik kreeg te horen dat ik nog een jaar of anderhalf jaar te leven had." Vanaf toen gooide Jermaine het roer om en ging hij nog gezonder leven. Volgens het ziekenhuis is het een wonder dat de Tilburger het nog zo lang heeft volgehouden. "Maar wij zien dat natuurlijk anders. Het is heel frustrerend. Hij voelt zich gezond en wil gewoon normaal leven", aldus Lisette.



Bestraling

De ziekte was stabiel in september 2016 en er was maar één vlekje te vinden. Maar na een nieuwe mri scan was het hartstikke mis en had het zich verspreid op acht andere plekken. "Ik onderging nog de laatste optie die het Sint Elisabeth Ziekenhuis mij aanbood, namelijk Gamma Knife, een éénmalige bestralingsbehandeling waarbij er één brandpunt wordt gemaakt door 190 lasers, precies gericht op de 8 tumoren. Hierna stopte het ziekenhuis met de behandeling, omdat de reguliere behandeling niet aanslaat en de tumoren zijn teruggekomen."



Nu is al Jermaine's hoop gericht op de crowdfundingactie. De aandacht daarvoor is niet gering. Een post over de actie die Jermaine op Facebook zette is al 280.000 keer bekeken. De eerste donaties zijn ook al binnen. De teller staat op ruim 3500 euro, dus er is nog veel nodig om de 250.000 te bereiken.



Omroep Tilburg interviewde Jermaine over de crowdfundingactie: