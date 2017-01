Weer pizzakoerier overvallen in Breda

BREDA - In de Mechelenstraat in Breda is zondagavond opnieuw een pizzakoerier overvallen. Het is de vierde overval op een Bredase pizzabezorger in korte tijd. Eind november en begin december waren er ook al overvallen op Bredase pizzakoeriers.

Daarom zouden de bezorgers voortaan bodycams omkrijgen. Het cameraatje in de jassen van de bezorgers stuurt de opgenomen beelden meteen door naar een server. Het heeft deze overvallers kennelijk niet genoeg afgeschrikt.



Signalement

Ze zijn nog niet gepakt. Het gaat om drie daders. Via Burgernet is een signalement van de mannen verspreid. Of de koerier gewond is geraakt bij de overval en hoeveel er is buitgemaakt, is nog niet bekendgemaakt door de politie.