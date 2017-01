IJshockey: Moskitos Essen legt Destil Trappers over de knie

TILBURG - De ijshockeyers van Destil Trappers hebben in de Meisterrunde van de Oberliga de derde nederlaag op rij geleden. De Tilburgers kregen, nota bene in eigen huis, met 1-5 op de broek van Moskitos Essen.

Levi Houkes zorgde op de valreep van de eerste periode nog wel voor de 1-0, maar de Duitsers sloegen in de tweede periode keihard terug met drie treffers in zes minuten. Daarmee was het pleit meteen beslecht.



Trappers zakte door de nederlaag naar de vierde plek in de Meisterrunde, het vervolg op de reguliere competitie.