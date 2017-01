Klein wonder: auto botst op stilstaande wagen op A27, maar geen gewonden

BAVEL - Een automobilist botste zondagavond op de A27 bij Breda hard tegen een auto die stilstond op de vluchtstrook. Beide auto's zijn total loss. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

Dat kwam onder meer doordat er in de stilstaande auto niemand zat. De wagen had pech en stond daarom stil. De bestuurder van de auto die ertegenaan klapte, is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Omdat de ravage groot is, werd de weg richting Bavel afgesloten.