Bestuurder belandt met wagen in diepe sloot in Budel-Dorplein

BUDEL-DORPLEIN - Een man is zondagavond gewond geraakt toen hij van de weg raakte en met zijn wagen in een diepe sloot belandde. Dat gebeurde in de Fabrieksstraat in Budel-Dorplein. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Een bergingsbedrijf takelde de zwaar beschadigde auto uit de sloot en heeft het wrak afgevoerd.