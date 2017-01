KNMI waarschuwt voor mist en gladheid in maandagochtendspits

EINDHOVEN - Pas op wanneer je maandagochtend de weg op gaat. Het KNMI waarschuwt ook in onze provincie voor mist. Dit levert volgens het weerinstituut vooral in het uiterste westen van de provincie gevaarlijke rijomstandigheden op met een zicht van plaatselijk minder dan tweehonderd meter.

Reden voor het KNMI om code geel af te kondigen tot in elk geval tien uur maandagochtend. Ook bestaat lokaal de kans op gladheid door aanvriezende mist of rijpvorming.Het KNMI adviseert weggebruikers hun rijgedrag aan te passen en weerberichten en waarschuwingen in de gaten te houden.