Vandaag in Brabant: komt de scheepvaart op de Maas weer op gang?

EINDHOVEN - De Maas tussen Sambeek en Grave is al weken onbevaarbaar door een botsing van een Duits vrachtschip op de stuw bij Grave. Rijkswaterstaat verwacht dat de tijdelijke dam die gebouwd wordt maandag sterk genoeg is om het waterpeil in de rivier weer te laten stijgen.

De eerste schepen varen vanmorgen weer over de Maas tussen Sambeek en Grave. Rijkswaterstaat is er eindelijk in geslaagd om het waterpeil weer te laten stijgen.

Na een schitterende (schaats)dag wordt het vandaag een stuk minder. Mist en bewolking bij een graad of 2.

Hij rookt niet, hij drinkt niet, hij sport iedere dag en probeert zo gezond mogelijk te leven. Maar het gaat toch niet goed met fitnessinstructeur Jermaine de Wind. Hij is pas 27 jaar en kreeg te horen dat hij acht tumoren in zijn hoofd heeft.

Onze provincie is prachtig, ook in de winter. Dat blijkt uit bijzondere dronebeelden die we kregen doorgestuurd van schaatspret op het Brandven in Oisterwijk en het Buntven in Deurne.

Een maand geleden stond de zesjarige Tijn tien dagen lang in het middelpunt van de belangstelling tijden Serious Request. Maar zijn gezondheid ging daarna rap achteruit, maar toch blijft de familie optimistisch