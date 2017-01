'Feest, feest, feest!' met Lamme Frans en zijn C.V. De Lamknatsers

STAMPERSGAT - Alle Lamknatsers verzamelen! Ik heb weer een stuk in m’n kraag, ik drink het allemaal op vandaag. Ik zing het hardst en zuip het meest. Want nu is het, want nu is het, want nu is het… Feest, feest, feest! Grote kans dat je deze tekst veelvuldig zult horen met carnaval. Voor de lyrics van 'Feest!' tekent Lamme Frans uit Stampersgat.

Hij presenteerde het nummer vrijdag. En passant richtte hij zijn eigen carnavalsvereniging op: C.V. De Lamknatsers. Een club waarover Frans als ‘Prins Frans d’n Lamme’ de scepter zwaait.“Iedereen die van bier en feest houdt is een Lamknatser en nu horen die eindelijk allemaal samen bij één vereniging, keimooi”, vertelt Lamme Frans.“Iedereen die erbij is op Feestboek is vanzelf lid”, legt hij verder uit. Daarnaast kan iedereen zichzelf of iemand anders opgeven om in de officiële Raad van 11 van C.V. De Lamknatsers plaats te nemen. Aandragen kan via de Facebookpagina van de kersverse vereniging.“Want een prins zonder raad is als een pils zonder bier, da is nog wel efkes een dingske”, weet Lamme Frans.