Scheepvaart tussen Grave en Sambeek weer mogelijk

LITH - Schepen kunnen sinds maandagochtend weer over de Maas tussen Grave en Sambeek varen. De nooddam van Rijkswaterstaat is klaar en het water is gestegen. Het eerste schip mocht om er acht uur langs bij de sluis in Lith.

De scheepvaart is wel nog maar beperkt mogelijk. Het waterpeil is maandag met zeven meter boven NAP nog niet diep genoeg voor alle schepen. Naar verwachting is dit dinsdag wel het geval.



Op de Maas tussen Grave en Sambeek konden bijna een maand lang geen schepen varen, omdat de stuw bij Grave kapot is. Een 52-jarige schipper uit Slowakije botste er op 29 december tegenaan . Sindsdien konden er geen schepen langs. Ze moesten omvaren via kanalen in Brabant of Antwerpen.De nooddam is een tijdelijke oplossing. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de stuw bij Grave is gemaakt. De dam van stenen is achter de stuw gebouwd, zodat die ondertussen gerepareerd kan worden.De schipper die met het binnenvaartschip de Maria Valentine tegen de stuw aanvoer in Grave, had niet gedronken. Dit bleek na een bloedtest. Hij werd aangehouden na het ongeluk, maar is inmiddels weer vrij. Het onderzoek naar de oorzaak van de aanvaring gaat nog door.