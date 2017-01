Twee gewonden bij botsing op kruising in Hilvarenbeek, slachtoffers naar ziekenhuis

HILVARENBEEK - Op de kruising van de Ambrosiusweg en de Hilvarenbeekseweg in Hilvarenbeek zijn maandagochtend rond acht uur twee auto’s tegen elkaar gebotst.

Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. Beide slachtoffers zijn met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.



Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De ravage op de weg na de botsing was groot.