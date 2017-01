Nieuwe excellente scholen bekend: in Etten-Leur mag de vlag uit

ETTEN-LEUR - Basisschool De Springplank in Etten-Leur mag zich excellent noemen. De school heeft deze titel gekregen van de Inspectie van het Onderwijs. Die maakt jaarlijks een lijst met scholen die uitblinken in Nederland.

Scholen krijgen het predicaat als ze goed onderwijs bieden en op een of andere manier uitblinken. Bijvoorbeeld omdat ze bijzondere leerkrachten hebben of het onderwijs passend maken voor hun leerlingen. Een onafhankelijke jury kijkt of scholen de erkenning krijgen.



Er zijn maandag 54 nieuwe excellente scholen bij gekomen in Nederland. In totaal zijn het er nu 184 en dat is een record. Het predicaat is drie jaar geldig.De volledige lijst met excellente scholen wordt maandagmiddag bekendgemaakt. Het is dus nog niet duidelijk of er meer scholen in Brabant de titel mogen dragen.