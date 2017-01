WK veldrijden in gevaar voor Thalita de Jong: 'Ik houd er rekening mee dat ik niet kan meedoen'

OSSENDRECHT - Deelname aan het WK veldrijden is in gevaar voor Thalita de Jong nadat ze zondag zwaar ten val kwam bij de veldrit in Hoogerheide. Maandagochtend bleek uit een echo in het ziekenhuis dat de renster uit Ossendrecht een klein scheurtje in haar middelste bovenbeenspier heeft. Ook zit er vocht in haar knie.

“Ik houd er rekening mee dat ik zaterdag niet kan meedoen aan het WK. Dan kan het vanmiddag alleen maar meevallen”, zegt De Jong tegen Omroep Brabant. Met vanmiddag doelt ze op de mri-scan die dan in het ziekenhuis gemaakt wordt.



Daarna neemt ze een definitief besluit over wel of niet deelnemen aan het WK in het Luxemburgse Biels. Waar ze haar titel verdedigt. Maandagochtend werd bekend dat De Jong wel is geselecteerd door bondscoach Gerben de Knegt voor het WK. "Thalita reist met ons mee naar Luxemburg. We hopen dat ze kan starten, maar de beslissing daarover nemen we pas aan het einde van de week'', zei De Knegt maandag.



Nederlandse selectie

De Nederlandse vrouwenploeg bestaat verder uit topfavoriete Marianne Vos uit Babyloniënbroek, Maud Kaptheijns uit Westerhoven, wereldbekerwinnares Sophie de Boer en Lucinda Brand.



De Jong was zondag na haar val diep teleurgesteld. “Natuurlijk omdat ik er een doel van had gemaakt om voor thuispubliek een goede prestatie neer te zetten. Maar ook omdat meteen door mijn hoofd schoot dat het WK nu wel eens heel moeilijk kon worden”, legt ze uit.



Minder pijn

De pijn is volgens de renster maandagochtend wel wat minder dan direct na haar val. Maar staan op haar been kan ze nog steeds niet.