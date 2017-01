Willy van de Kerkhof: ‘Van Ginkel is de motor van PSV, hij kan voor ommekeer zorgen'

EINDHOVEN - 'We hadden de Efteling binnen, sprookjes worden toch bewaarheid', dat is wat Willy van de Kerkhof zondagavond rond half zeven dacht nadat PSV in de slotminuten tegen Heerenveen een 3-2 achterstand had omgebogen in een 4-3 voorsprong. Volgens Willy en René was het een fantastische wedstrijd en stond PSV er weer.

Dat PSV de achterstand nu wel kon ombuigen in een overwinning heeft volgens René te maken met karakter. “PSV stond er gewoon weer, ondanks de tegenslag die ze kregen. Pereiro, Pröpper en Van Ginkel namen PSV op sleeptouw. Heerenveen speelde goed, maar PSV had het geluk aan het einde. Ik vergelijk het een beetje met ruim twee jaar geleden toen PSV met 4-3 won van Feyenoord.”



Marco van Ginkel

Volgens Willy was Marco van Ginkel de motor van het elftal. “Hij pakt op het juiste moment een bewuste gele kaart. Hij legt vuur in de wedstrijd en dat motiveert ook de andere spelers. Het is een geweldige keuze dat Van Ginkel nu weer bij PSV is en het kan de ommekeer zijn voor dit elftal.”



In de wedstrijd tegen Heerenveen miste Gastón Pereiro een penalty. René: “Het is toch desastreus aan het worden. Hij schoot ‘m zo slecht in. Misschien moet Zoet de penalty’s maar gaan nemen, hij heeft een vaste trap.” Willy kiest voor Van Ginkel. “Ik denk dat hij zelfvertrouwen genoeg heeft en het is een geweldige voetballer.”



Willem II

Feyenoord won zaterdag in De Kuip van Willem II. René: “Die zitten in een flow. Willem II heeft z’n uiterste best gedaan, maar ze waren gewoon een maatje te klein. Feyenoord wint, Ajax wint, PSV wint, nu op naar volgende week.” PSV speelt dan tegen Heracles. Willem II speelt vrijdag thuis tegen Sparta.