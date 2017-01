Docusoap Fort Oranje: camping of krottenwijk vanaf februari te zien op SBS6

RIJSBERGEN - SBS6 zendt vanaf woensdag 22 februari de serie Fort Oranje: camping of krottenwijk uit. In de docusoap brengt Dennis van der Geest het leven op de beruchte Rijsbergse camping in beeld. Dat heeft de TV-zender maandag bekendgemaakt.

Voor het eerst werken bewoners mee aan een portret van de camping. Officieel is Fort Oranje een familiecamping maar wie het terrein betreedt, komt in een hele andere wereld terecht. Zo komt in de zesdelige serie naar voren.



Vrijplaats

Dennis van der Geest laat zien dat de camping soms een vrijplaats lijkt voor de bewoners die veelal naar de camping zijn gekomen vanwege hun schulden, huisvestingsproblemen of omdat ze gewoon even niet gevonden willen worden.



Op Fort Oranje verblijven zo'n 2500 mensen. De bewoners hebben zeer uiteenlopende achtergronden en nationaliteiten, maar allemaal zien ze Fort Oranje als de enige plek in Nederland waar ze nog terecht kunnen. Dit terwijl de omstandigheden daar verre van ideaal zijn, zeker voor opgroeiende kinderen. Dat melden de programmamakers.



Krottenwijk

Fort Oranje: camping of krottenwijk wordt geproduceerd door Posh Productions. De eerste aflevering is woensdag 22 februari van halftien tot halfelf te zien bij SBS6.