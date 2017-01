Burgemeester Baarle-Nassau sluit huis aan Bredaseweg voor drie maanden na tweede vondst hennep

BAARLE-NASSAU - Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf van Baarle-Nassau heeft maandag besloten om per direct een huis aan de Bredaseweg in Baarle-Nassau voor drie maanden te sluiten.

Dat gebeurde nadat er in december voor de tweede keer in het huis een hennepstekkerij en –kwekerij was gevonden.



Op 19 december 2016 vond de politie in het huis een hennepstekkerij met 3649 stekken en 284 moederplanten. Een jaar eerder, 24 november 2015, ontmantelde de politie op hetzelfde adres al een kwekerij met 846 planten.