Maffialid en internationaal gezochte drugsdealer opgepakt in Tilburg

TILBURG - Op verzoek van de Italiaanse autoriteiten is zaterdag in Tilburg een internationaal gezochte drugshandelaar aangehouden. De 38-jarige man maakt volgens Italiaanse justitie deel uit van de maffia.

De man werd zaterdag aangehouden nadat hij zijn schuiladres in Tilburg had verlaten om boodschappen te doen. De man wordt naar verwachting binnenkort uitgeleverd aan Italië.





Leidinggevende van drugsorganisatie

De 38-jarige man wordt sinds begin 2016 gezocht voor het plegen van verschillende misdrijven. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) staat er een maximale gevangenisstraf van 24 jaar op de wandaden.



De man wordt onder meer beschuldigd van afpersing van een huisbaas na achterstallige betaling en het leiding geven aan een criminele organisie die handelde in drugs op Sardinië