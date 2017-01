Hardwell en Showtek op The Flying Dutch, maar geen Martin Garrix, Armin van Buuren en Tiësto

EINDHOVEN - Hardwell uit Breda en de Eindhovense broers Showtek vormen de Brabantse inbreng op The Flying Dutch dit jaar. Namen als Martin Garrix, Armin van Buuren en Tiësto ontbreken op het dancefestival in Eersel, Amsterdam en Rotterdam dat op zaterdag 3 juni plaatsvindt.

De dj’s die op het festival draaien , worden per helikopter van het ene podium naar het andere gevlogen. De line-up van het festival werd maandagochtend in lijn met deze traditie gepresenteerd door een helikopter te laten opstijgen, waarna de namen van de dj’s die optreden zichtbaar werden.Behalve Hardwell en Showtek staan ook Afrojack, Nicky Romero, Chuckie B2B Quintino, Dash Berlin, Don Diablo, Kris Kross Amsterdam, Lucas & Steve en Oliver Heldens op het festival.Hardwell, Afrojack en Oliver Heldens zijn drie dj’s uit de DJ Mag top tien van beste dj's van de wereld. Maar bekende namen uit deze top tien, zoals Martin Garrix (1), Armin van Buuren (4) en Tiësto (5) ontbreken dus dit keer dus op The Flying Dutch.Vorig jaar werd het festival geteisterd door noodweer.Maar buiten die paar uurtjes regen en onweer was het ook stralend weer. Zo zag dat eruit vanuit de lucht: