Voedselbank Breda moet 2000 kilo dieprvriesproducten weggooien door kapotte vriezer

BREDA - De Voedselbank in Breda moet ruim tweeduizend kilo aan diepvriesproducten weggooien. Door een stroomstoring viel vrijdag de grote vriescel uit waardoor de temperatuur gedurende een onbekende tijd te hoog is geweest.

Volgens woordvoerster Desiré van Veldhoven gaat het vooral om veel vlees dat verloren is gegaan. Ook snacks, taart en ijs kunnen niet meer uitgedeeld worden.



Veiligheid

"We moeten ons voor wat betreft de voedselveiligheid aan dezelfde strenge richtlijnen houden als bijvoorbeeld de supermarkten", legt Van Veldhoven uit.



Vrijdagmiddag kregen klanten van de voedselbank alleen de verse producten mee naar huis. Deze week zal de stroomstoring ook nog gevolgen hebben voor de honderden gezinnen die op de voedselbank aangewezen zijn. "We gebruiken nu alleen de kleinere vriescellen. Hierdoor zal de diepvriesvoorraad nog beperkt zijn", aldus Van veldhoven.



Schade

De diepvriesproducten die in de vuilnisbak belanden, zijn door bedrijven aan de supermarkt geschonken en hebben een waarde van zo'n vijftienduizend euro.



Van Veldhoven: "Voor ons loopt de schade in enkele duizenden euro's. We moeten bijvoorbeeld betalen om het voedsel op een speciale manier af te voeren."