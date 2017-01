Taskforce Brabant-Zeeland: 'Verpauperde vakantieparken zijn criminele schuilplaatsen'

TILBURG - De Taskforce Brabant-Zeeland gaat zich de komende jaren richten op verwaarloosde recreatieparken. Dat schrijft voorzitter Peter Noordanus begin deze maand in een opiniestuk dat maandag naar buiten is gebracht door de taskforce. De parken zouden door falend toezicht criminele schuilplaatsen zijn geworden.

De Taskforce doelt op parken als als Fort Oranje in Rijsbergen, het Linberg Park in Molenschot, de recreatiewoning aan de Lage Wal in Tilburg en camping Droomgaard Kaatsheuvel.



Verpauperde vakantieparken zijn volgens de Taskforce kwetsbaar door de komst van steeds meer luxere recreatieparken. Ondernemers accepteren permanente bewoning en huisvesting van arbeidsmigranten. In een neerwaartse spiraal zouden het 'broeinesten van criminaliteit' worden.



Parken sluiten

Noordanus ziet graag dat de wet wordt uitgebreid om in de ergste gevallen een park te kunnen sluiten. Dat kan 'jarenlange verloedering en slepende procedures voorkomen', aldus de voorzitter.



De taskforce is een samenwerking van het OM met gemeenten, politie, de Belastingdienst en andere instanties en moet de uit de kluiten gewassen criminaliteit in het zuiden van Nederland een halt toeroepen.



Omstreden parken

De politie doet vaak controles op Fort Oranje en zijn er al meerdere keren mensen opgepakt. Afgelopen zomer was er een steekpartij op vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel. Een aantal medewerkers raakte daarbij gewond.



Ook het Linberg Park in Molenschot is niet onomstreden. Een vermoedelijk lid van motorclub No Surrender kwam vaak op de camping en werd daar in de buurt vermoord.