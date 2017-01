Lars Boom opgenomen in selectie WK veldrijden, Twan van den Brand niet

VLIJMEN - Lars Boom is door bondscoach Gerben de Knegt opgenomen in de definitieve selectie voor het WK veldrijden. De coureur van Lotto-Jumbo moest de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide nog aan zich voorbij laten gaan vanwege teamverplichtingen. Naast Boom zijn ook Mathieu en David van der Poel, Corné van Kessel en Stan Godrie geselecteerd voor de mondiale eindstrijd.

Veldrijder Twan van den Brand uit Volkel behoort niet tot de zeskoppige selectie. In 2013 en 2014 stond hij wel aan de start van het WK veldrijden.



'Zeer sterke WK-ploeg'

Bondscoach Gerben de Knegt is in zijn nopjes met het geselecteerde zestal. "We beschikken over een zeer sterke WK-ploeg en gaan met hoge verwachtingen naar Luxemburg.” Naast de vijf Brabanders is ook Lars van der Haar geslecteerd. Hij werd vorig jaar op het WK tweede achter wereldkampioen Wout van Aert.



Grote favoriet voor de wereldtitel is Mathieu van der Poel. De wereldkampioen van 2015 werd vorig jaar slechts vijfde. Ook afgelopen zondag bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide stelde hij teleur. Hij eindigde in de achterhoede.



Ook Brabanders in andere categorieën

Sieben Wouters (Zundert), Maik van der Heijden (Schaijk) en Kelvin Bakx (Bergen op Zoom) zijn door De Knegt geslecteerd voor de beloftenwedstrijd. Bij de beloftewedstrijd bij de vrouwen staat Inge van der Heijden uit Schaijk aan de start en bij de junioren doen Ryan Kamp (Raamsdonksveer), Mees Hendrikx (Valkenswaard) en Bart Artz (Wintelre) mee.