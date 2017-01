Tenenkrommende cover of 'nieuwe hit'? Cambreur College doet Justin Bieber

DONGEN - Ze dansen, ze zingen, ze 'dabben': op de opofferingsgezindheid van leerlingen en leraren van het Cambreur College in Dongen valt weinig aan te merken. Ter promotie van een open dag van de middelbare school namen zij een uitgebreide cover op van Justin Biebers hit Let Me Love You.

De cover, incluis videoclip met dronebeelden, heet ‘Je Bent Welkom’ en staat sinds zondag op de Facebookpagina van de school. Het resultaat is ‘een nieuwe hit’, claimt de school, maar daarover lijken de meningen te verschillen.



De clip is inmiddels ruim honderd keer gedeeld op Facebook. De open dag is op 1 februari. Je bent dus welkom.