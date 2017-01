Jan B. krijgt twee jaar cel voor in stukken snijden en dumpen lijk Freddy Janssen

BREDA - De 66-jarige Jan B. uit Hulten is maandag veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het laten verwijnen van het lijk van Freddy Janssen uit Valkenswaard. Ook kreeg B. drie maanden cel voor wapenbezit.

De rechtbank in Breda acht bewezen dat B. het lijk van Janssen in stukken sneed en in pakketjes dumpte in het Markkanaal bij Den Hout. Of anders in elk geval een ander hielp dat te doen.



Geen bewijs moord

Janssen verdween 9 mei 2015. Delen van zijn lichaam werden van eind mei tot 4 juni van dat jaar teruggevonden. Bewijs van moord door Jan B. is nooit gevonden, daarvoor is hij dan ook niet aangeklaagd.



Jan B. vertelde samen met Freddy Janssen munitie te hebben uitgeprobeerd in de bossen bij Oosterhout. Volgens justitie pleegde Janssen hoogstwaarschijnlijk zelfmoord. Uit onderzoek bleek dat hij door een schot is omgekomen dat via zijn mond door zijn schedel is gegaan.



Strafblad

Vanwege zijn strafblad leek het Jan B. beter om niet naar de politie te gaan. Jan B. heeft altijd ontkend het lichaam te hebben weggemaakt. Justitie eiste in december 2,5 jaar celstraf.



Jan B. zit al vast voor grootschalige wapenhandel. In die zaak werd vorige week voor de rechtbank in Amsterdam negen jaar cel geëist. Die uitspraak is op 9 februari.



