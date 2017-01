Brand in huis Breda, één gewonde

BREDA - Bij een brand in een huis aan de Vestingstraat in Breda is maandagmiddag iemand gewond geraakt.

De brand, op de hoek met de Oranjeboomstraat, brak rond een uur uit en ging gepaard met veel rook. Drie brandweerwagens kwamen ter plaatse om de woningbrand te blussen.



Ziekenhuis

Het vuur legde de bovenverdieping in de as. Het slachtoffer had te veel rook ingeademd en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De brandweer heeft naast het slachtoffer ook een hamster gered. Een vogel overleefde de brand niet. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.