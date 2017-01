Halverwege dit jaar kan er weer gebowld worden bij Dolfijn, nieuwbouw begint 6 februari

TILBURG - De nieuwbouw van Dolfijn Bowling in Tilburg gaat op 6 februari van start. Dat hebben de eigenaren, de familie Dol, bekendgemaakt op Facebook.

De bowling werd op 25 maart 2016 volledig door brand verwoest. Eerder was al bekend dat Dolfijn Bowling een doorstart zou maken op dezelfde locatie.



Op de locatie aan Ringbaan-Oost wordt de komende maanden een nieuwe bowlingbaan met een parkeergarage gebouwd worden.



Het is de bedoeling dat het publiek halverwege 2017 weer kan bowlen.