Is Berry van Aerle de beste rechtsback van 60 jaar eredivisie? Hij hoopt zelf van wel

EINDHOVEN - Berry van Aerle is genomineerd als beste rechtsback uit 60 jaar eredivisie. Niet zo raar, want de Helmonder heeft een bouwde een imposante erelijst met PSV en Oranje én wordt beschouwd als een cult-voetballer pur sang. Maar de concurrentie is hevig. Vooral uit Rotterdam, lijkt het.

Want bij de eerste verkiezing, de beste keeper, kreeg niet Hans van Breukelen, Jan van Beveren of Edwin van de Sar de meeste stemmen, maar verrassend Eddy Pieters Graafland. Net als bij andere publieks-verkiezingen had de Feyenoord-achterban weer massaal op hun vertegenwoordiger gestemd.



En dat zou nu wel wéér eens kunnen gebeuren. Daarom ziet Van Aerle in Feyenoord-icoon Ben Wijnstekers zijn grootste concurrent.



'Fanatieke Feyenoord-clan'

"Het is bekend dat de Feyenoord-clan daar heel fanatiek aan meedoet. Dat werd al duidelijk toen Eddy Pieters Graafland keeper werd en daarom zijn straks de andere Feyenoorders ook favoriet. Maar ik gun het ze allemaal van harte."





Inmiddels wordt op de sociale media ook campagne gevoerd om op Van Aerle te stemmen . Zijn concurrenten zijn -naast Wijnstekers - Wim Suurbier, Eric Gerets en Michael Reiziger. Berry van Aerle is verguld met de nominatie in dit gezelschap."Het is toch de eer en trots dat ik toch een aardige carrière achter de rug heb. De nominatie is leuk en natuurlijk zou winnen nog leuker zijn, want ik ben een winnaar. Maar ik ben vooral blij dat ik erbij hoor."Stemmen kan nog tot zaterdagmiddag op de site van Gouden Elftal