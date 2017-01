Femke Heemskerk terug naar coach Marcel Wouda: 'We gaan het maximale eruit halen'

EINDHOVEN - Femke Heemskerk is terug bij Marcel Wouda. Op het Nationaal Trainingscentrum in zijn woonplaats Eindhoven gaat Wouda, hoofdcoach van de zwembond KNZB, Heemskerk trainen. Kwalificatie voor het WK langebaan van komende zomer is het eerste doel.

Heemskerk trainde eerder al onder Wouda, in het najaar van 2015 verhuisde ze naar Frankrijk om te gaan trainen onder de Franse zwemcoach Philippe Lucas. De samenwerking werd geen succes, met teleurstellende prestaties op de Olympische Spelen als gevolg.



Na de Olympische Spelen trainde Heemskerk even minder intensief en liet de ze de WK kortebaan in december schieten.



"Ik heb deze opbouwperiode gebruikt om na te denken waar en bij wie ik mijn carrière wil voortzetten", zegt ze op haar eigen website. Ze heeft gekozen voor Wouda. "Ik verheug me enorm op onze samenwerking en heb er veel vertrouwen in dat we het maximale eruit zullen halen."



Het is de bedoeling dat we lekker aan de slag gaan”, zegt Wouda tegenover Omroep Brabant. “Eigenlijk zijn we sinds september bezig met een soort van hersteltraject na haar periode in Frankrijk. Dat ziet er op dit moment heel goed uit. In januari hebben we de volledige training kunnen hervatten."Ze gaat zich richten op de eerste plek bij de Swim Cup in Eindhoven, in april. Zo wil ze zich kwalificeren voor het WK. En dan is het de bedoeling om op het WK hard te zwemmen. Dat is het plan, niet moeilijker dan dat."Veel verder dan het WK kijken Wouda en Heemskerk niet. Deelname aan de Olympische Spelen 2020 is nog ver weg. "Ze gaat eerst naar deze zomer, naar WK. Dan gaat ze jaar voor jaar verder kijken. Dat is iets wat past bij de leeftijd van Femke. Ze wordt dit jaar dertig. Dan snap ik dat je jaar voor jaar kijkt."In vergelijking met haar eerdere periode onder Wouda is er wel wat veranderd voor Heemskerk. “Ze had in Frankrijk wel wat ingeleverd, technisch en fysiek. Ook al heeft ze er hard getraind, misschien een beetje te hard. Maar ze pakt dingen waar we toen aan gewerkt hebben heel goed op.""Ze heeft na de Olympische Spelen lange tijd, een aantal maanden, op een lage intensiteit getraind om te herstellen. Daarin heeft ze qua kracht en inhoud ook wel wat ingeleverd. We zijn het nu beetje voor beetje aan het oppakken", aldus Wouda.De hoofdcoach van de KNZB, verantwoordelijk voor de volledige sectie topzwemmen, had als coach succes in Rio de Janeiro afgelopen zomer. Hij was coach van de openwaterzwemmers Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman, die allebei goud wonnen op de tien kilometer.