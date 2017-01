400 miljoen lijntjes speed geproduceerd in megadrugslab Baarle-Nassau

BAARLE-NASSAU - In het drugslaboratorium dat vorige week donderdag werd opgerold aan het Gorpeind in Baarle-Nassau is minstens 4000 kilo onversneden amfetamine geproduceerd. Dat is goed voor 400 miljoen lijntjes speed. Dat meldt de politie maandag. De straatwaarde van de drugs ligt tussen de 32 en 60 miljoen euro.

Het drugslaboratorium kwam in beeld tijdens een controle van de gemeente. Er werd een sterke lucht geroken die deed denken aan de productie van amfetamine.



Riool

In het lab werd ruim 10.500 liter drugsafval aangetroffen. Ook bleek dat vanuit het drugslab rechtstreeks op het drukriool in de straat werd geloosd.



ZIE OOK: Rioolwaterzuivering Baarle-Nassau ontregeld door drugslab



Het laboratorium was tot de nok toe gevuld met grondstoffen voor synthetische drugs en afvalproducten. Tot diep in de nacht is gewerkt om het lab te ontmantelen.



Verdachte

De eigenaar van de schuur, een 42-jarige man uit Baarle-Nassau, is aangehouden en wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.