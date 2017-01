Nieuwe 112-app kan levens redden: 'Vreemd dat dit nog niet bestond'

VLIJMEN - Erik Blaauw uit Vlijmen heeft een bijzondere app ontwikkeld. Met zijn 112-app kunnen mensen die de hulpdiensten bellen, direct de coördinaten van hun locatie zien en deze goed doorgeven aan de alarmcentrale.

Het idee ontstond toen Blaauw in 2014 met zijn vriendin aan het wandelen was in het Limburgse Voerendaal. Daar was het stel getuige van een ongeval waarbij een fietser een hoofdwond opliep en bewusteloos was. "Ik belde 112, maar ik wist niet waar ik precies was", vertelt Blaauw. "Gelukkig kwam er een automobilist voorbij die wel bekend was."



'Dit kan levens redden'

Hij vond het vreemd dat de techniek nog niet zo ver is, dat alarmdiensten coördinaten automatisch doorkrijgen. "Dat scheelt zoveel tijd en kan zelfs levens redden", zegt Blaauw. "De meeste mensen kennen hun eigen omgeving natuurlijk wel, maar ben je ergens anders, dan wordt dat veel moeilijker."



Als je de hulpdiensten belt via de 112-app wordt de luidspreker van de mobiele telefoon ingeschakeld en de GPS-coördinaten van de locatie zijn op het beeldscherm te zien. "Op de vraag 'waar bent u?' kun je dan meteen antwoord geven", vertelt Blaauw.



App als tussenoplossing

Op dit moment is de app alleen nog te downloaden voor androidtelefoons, maar de initiatiefnemer hoopt deze ook voor andere toestellen beschikbaar te krijgen. "Ik heb deze app gemaakt als een soort hobby, het is niet mijn beroep", legt de Vlijmenaar uit. "Ik hoef er ook niet rijk van te worden, maar ik wil de discussie wel op gang brengen. Want het is natuurlijk heel raar dat de hulpdiensten nog geen locaties kunnen traceren via mobiele telefonie. De app zie ik als een soort tussenoplossing."



Hij vervolgt: "Al kan ik er maar één leven mee redden, dan is het de tijd al ruimschoots waard geweest."