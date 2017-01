Politie schiet agressieve hond van koperdieven dood

DEN BOSCH - De politie heeft de hond van koperdieven doodgeschoten op een industrieterrein in Den Bosch. Het dier kwam op een politiehond en agent af aan de Zandzuigerstraat en was ‘zeer agressief’. Volgens de politie was de agent daarom ‘genoodzaakt om de hond uit te schakelen’.

Het incident vond vrijdagavond al plaats, maar werd maandag pas bekendgemaakt door de politie. Die kreeg vrijdag rond half elf een melding van een inbraak bij een bedrijfspand. Meerdere agenten gingen ernaartoe. Ook een politiehond en zijn begeleider werden eropaf gestuurd.



Hond losgelaten

Op het terrein werden de koperdieven gevonden. Ze werden aangehouden en toen de agenten hiermee bezig waren, kwam hun hond los. Hij rende op de politiehond af. De situatie was volgens de politie zo dreigend dat zijn begeleider zijn dienstwapen pakte en het dier doodschoot.



Het duo dat verdacht wordt van de koperdiefstal zit voorlopig vast. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit het Drentse Nieuw-Balinge en 45-jarige man zonder vaste woonplaats. Op een woonboot waar het tweetal verbleef, werden meerdere spullen gevonden die waarschijnlijk gestolen zijn bij verschillende bedrijfsinbraken.