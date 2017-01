Al 53.000 euro ingezameld voor behandeling Jermaine de Wind

TILBURG - De teller van de crowdfundingactie voor Tilburger Jermaine de Wind (27) staat al op 53.000 euro. Maar er is nog een weg te gaan, want de speciale behandeling die de doodzieke fitnessinstructeur nodig heeft kost 250.000 euro.

Jermaine heeft acht tumoren in zijn hoofd en behandeling in Nederland is niet meer mogelijk. Om zich te laten behandelen, moet Jermaine naar Amerika. Kosten: 250.000 euro.



Om dit bedrag bij elkaar te krijgen, is de Tilburger samen met zijn vriendin Lisette van Dijk gestart met een crowdfundingactie. "Ik wil mijn kinderen zien opgroeien en oud worden met mijn vriendin", zegt Jermaine.



Op de website van de fitnessinstructeur is inmiddels 43.595 euro gedoneerd, op een andere website voor crowdfunding staat de teller op 9.330 euro.