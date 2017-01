Thalita de Jong kan wereldtitel niet verdedigen door blessure

OSSENDRECHT - Thalita de Jong kan haar wereldtitel veldrijden komende zaterdag niet verdedigen. De veldrijdster uit Ossendrecht heeft een spierscheuring in haar bovenbeen en kan daardoor niet rijden in het Luxemburgse Bieles.

De Jong heeft een spierscheuring en daarmee is het seizoen voor de regerend wereldkampioene voorbij. "Best vervelend", zegt ze met gevoel voor understatement. "Deze ochtend had ik nog een beetje goede hoop, maar nu is het definitief."



Zondag kwam De Jong ten val tijdens de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide. Maandagochtend werd er op een echo een spierscheurtje gezien. "Daarom is er maandagmiddag een MRI-scan gemaakt. De arts heeft een spierscheuring vastgesteld in mijn bovenbeen. Daardoor ben ik vier weken uit de running. Het WK is dus uitgesloten, mijn seizoen is voorbij."



'Hield er rekening mee'

Na de valpartij op het parcours in Hoogerheide spookte het al snel door het hoofd van De Jong, mogelijk zou ze haar wereldtitel niet kunnen verdedigen. "Ik hield er al wel een beetje rekening mee. Vandaag ging het echt beter dan gisteren, ik kon af en toe steunen op mijn been. Niet lang, maar het ging. Dat ging gisteren absoluut niet. Dan krijg je weer hoop."



"Ik maakte echt vorderingen, maar uit de MRI-scan blijkt toch dat het echt niet gaat. Heel erg vervelend", aldus De Jong.



WK-selectie

Bondscoach Gerben de Knegt had De Jong wel opgenomen in zijn selectie voor het WK. Maandagmiddag bleek uit een scan dat deelname aan de veldrit niet mogelijk is. Het is nog niet duidelijk of De Knegt een vervanger oproept voor De Jong.



