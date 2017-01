Vader sloeg man die dochter stalkte met metalen schep op hoofd en lichaam

DEN BOSCH - De 51-jarige vader die vorige week de man mishandelde die zijn dochter (14) lastigviel op Facebook, heeft het slachtoffer meerdere keren met een metalen schep geslagen. De 46-jarige Jack S. werd op zijn hoofd en lichaam geslagen, ook toen hij op de grond lag. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

De voormalig tbs'er liep breuken in zijn armen en pols op. Ook had hij een hoofdwond en een wond aan zijn bovenbeen. Het voorarrest van Mario Haazen is maandag door de rechter-commissaris met veertien dagen verlengd.



Poging tot moord

Het OM verdenkt Haazen van poging tot moord omdat hij al langer met het plan rondliep om S. iets aan te doen en dit ook daadwerkelijk heeft gedaan. Haazen was al enige tijd op zoek naar de man. Hij maakte daar op social media en in de media geen geheim van.



Donderdag belde de vader van het 14-jarige meisje uit Asten rond het middaguur de politie. Hij zag S. lopen op het terrein van de Grote Beek. Haazen gaf aan tot actie over te gaan als de politie niet binnen vijf minuten ter plekke zou zijn. Agenten vonden S. vervolgens gewond aan.



Voorarrest

S. was voorwaardelijk vrij in afwachting van de behandeling van zijn strafzaak voor vergelijkbare feiten. Omdat hij

afspraken met de reclassering aan zijn laars lapte, werd hij gezocht door de politie. De man werd donderdag in het ziekenhuis aangehouden en zit ook weer in voorarrest.