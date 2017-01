'Ontaarde' kunst te zien in Noordbrabants Museum

DEN BOSCH - Twee beelden die in de jaren '30 door de nazi's als 'ontaarde kunst' in beslag werden genomen, zijn vanaf 28 januari te zien in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. De beelden werden zeven jaar geleden in Berlijn opgegraven. Het is voor eerst dat de sculpturen buiten Duitsland te zien zijn.

Het betreft Die Schwangere, een beeld van terracotta gemaakt door Emy Roeder uit 1918 en een bronzen portret van de actrice Anni Mewes uit 1920 van Edwin Scharff. De sculpturen werden in 2010 opgegraven bij het Rode Raadhuis in Berlijn tijdens een zoektocht naar middeleeuwse sporen.



Beeld is flink beschadigd

Door de nazi's werd moderne en abstracte kunst als ongezond en ontaard beschouwd. Een deel van de ontaarde kunst werd opgeslagen in gebouw dat in 1944 werd verwoest. Een aantal sculpturen overleefde de oorlog. Het beeld van Roeder is wel flink beschadigd geraakt.



Tijdens de tentoonstelling 'Opgegraven strijd, archeologie van de oorlog' in het Noordbrabants Museum zijn allerlei voorwerpen te zien die tijdens oorlogen in de bodem terecht zijn gekomen.