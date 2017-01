Deze vrouwen lieten kleine kinderen tassen stelen in Asten, wie kent ze?

ASTEN - Kleine kinderen inzetten om tassen te stelen. Twee vrouwen flikten dit vorig jaar in augustus in een winkelcentrum in Asten. Opsporingsprogramma Bureau Brabant zond maandagavond bewakingsbeelden uit.

Op die beelden is te zien hoe een van de vrouwen het kindje instructies gaf. Het kindje ging op pad en kwam terug met een tas.



Later kreeg de vrouw gezelschap van een andere vrouw, die ook een jong kindje bij zich had. Beide kinderen werden ingezet om tassen te stelen.



De diefstal werd woensdag 17 augustus vorig jaar gepleegd. Het tweetal is nog niet opgepakt door de politie.



Verder in Bureau Brabant

In Bureau Brabant was ook aandacht voor een gewelddadige diefstal in een supermarkt aan het Dirigentplein in Eindhoven, een wisseltruc in Breda en een reconstructie van een straatroof in Den Bosch.