'Wet strenger handhaven bij chemiebedrijven', zegt SP-Kamerlid over overtredingen

DEN BOSCH - Tweede Kamerlid Eric Smaling van de SP gaat dinsdagmiddag vragen stellen over de veiligheid bij Brabantse chemiebedrijven. Hij pleit voor een strengere aanpak van bedrijven die de fout ingaan. “Ik zal niet meteen zeggen dat er strengere wetgeving moet komen. Maar strenger handhaven, dus strenger optreden, kan wel helpen. Daar gaat een prikkel van uit.”

Driekwart van de Brabantse bedrijven werd tijdens de inspecties op minstens één overtreding betrapt, zo blijkt uit rapporten. "Dat is veel. Ik wil weten hoe dit komt", zegt Smaling over zijn Kamervragen.



In geen enkele andere provincie waren zoveel zeer risicovolle bedrijven in overtreding. SP'er Eric Smaling is woorvoerder milieu bij de partij en wil het aankaarten bij de staatssecreatris.





Schrikken

Dinsdagmiddag is het vragenuurtje. Dan wil hij zijn vragen voorleggen aan de staatssecretaris. "Ik schrik van dit soort percentages. Daarom ga ik er vragen over stellen aan de staatssecretaris. Ik wil weten waarom dit in Brabant zo hoog is. Controleren ze hier strenger? Of is er meer aan de hand?”.



Tijdbom

Zijn partijgenoot bij de provincie is gedeputeerde Johan van den Hout. Hij reageert op het artikel met veiligheidsexpert Ben Ale die zegt dat het is 'wachten op de volgende ramp'.



Van den Hout: "Hiermee wordt de suggestie gewekt dat we hier in Brabant leven op een tijdbom en de situatie volstrekt niet in de hand hebben. Het tegendeel is het geval. In Noord-Brabant zijn 77 BRZO-bedrijven (bedrijven met bijzondere risico’s op zware ongevallen). Dat zijn overigens lang niet allemaal chemische bedrijven. De meeste BRZO-bedrijven hebben hun zaken prima op orde."