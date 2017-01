Koen de Kort vaak tolk bij Trek-Segafredo: 'Zeven renners met zeven nationaliteiten'

Koen de Kort in actie in de Tour Down Under (foto: VI Images).

ADELAIDE - Koen de Kort eindigde in het algemeen klassement van de Tour Down Under op plaats 84 en zijn nieuwe ploeg Trek-Segafredo won geen enkele etappe tijdens de rittenkoers in Australië. Toch is de renner uit Liempde tevreden met zijn start van het wielerseizoen.

De Kort maakte de overstap van Giant-Alpecin naar Trek-Segafredo, de ploeg waar ook Alberto Contador en Bauke Mollema onder contract staan. "Op zich is dat wel een grote overgang. Ik zit nu bij een echte buitenlandse ploeg. We reden met zeven renners en er waren zeven nationaliteiten, dat zal dit seizoen nog wel vaker voorkomen. Wat dat betreft is het even aanpassen. Maar ik spreek redelijk veel talen en kan me verstaanbaar maken. Ik moet zelfs vaak als tolk optreden binnen de ploeg."



De Kort zonder zege

Tijdens de Tour Down Under pakte Trek-Segafredo geen etappezege, dat was ook niet direct het doel van de ploeg. "Qua teamwork is het goed gegaan. Ik heb goed kunnen draaien en kunnen werken in de lead-out", zegt De Kort over zijn rol in het voorbereiden van de sprint.



Zelf wacht De Kort (34) ook nog op zijn eerste zege. In zijn hele loopbaan won hij nog geen wedstrijd. "Mijn kansen komen af en toe wel. Maar ik haal heel veel voldoening uit het laten winnen van andere renners." De Kort, eerder onder meer actief voor Liberty Seguros, Astana en Skil-Shimano, zit er niet mee als de ritzege er helemaal niet komt in zijn loopbaan. "Als ik plezier heb gehad en belangrijk ben geweest voor ploeggenoten, vind ik het niet erg als ik mijn carrière met nul zeges eindig."