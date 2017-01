Politie houdt drie mannen aan voor mishandelen helpende voorbijgangers

BREDA - De politie heeft drie mannen uit Zevenhuizen aangehouden voor de mishandeling van vier mensen die op zondagnacht 13 november 2016 een gewonde man hielpen op de Adriaan van Bergenstraat in Breda.

Een stel uit Dongen en een stel uit Breda zagen de gewonde man rond halfvier liggen. Toen ze de man hielpen stopte een auto en stapten een paar mannen uit. De vier mensen die hulp verleenden werden vervolgens geslagen en geschopt. Ze raakten zo ernstig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten.



Kenteken

De daders reden weg in een auto. Een van de slachtoffers kon nog een kenteken opschrijven. Dankzij die actie konden de daders worden opgespoord.



De gewonde man was vermoedelijk betrokken bij een ruzie tussen twee groepen eerder op de avond in een shoarmazaak. Mogelijk werden de mensen die de gewonde man hielpen aangezien voor leden van die groep.



Vergelijkbaar incident

Afgelopen zaterdagnacht gebeurde een vergelijkbaar incident op de parkeerplaats bij de Adriaan van Bergenstraat. Een 23-jarige jongen werd daar bewusteloos gevonden. Ook hij werd geholpen door omstanders.



Het slachtoffer kan zich volgens zijn vriendin niets meer herinneren van wat er die avond is gebeurd. Zijn telefoon en portemonnee zijn meegenomen. Over dit incident kan de politie nog geen verdere informatie geven. Het slachtoffer en zijn vriendin wilden maandag niet verder ingaan op de gebeurtenissen van zaterdagnacht. Wel plaatsten ze een oproep op Facebook.