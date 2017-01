Woonwagenbewoners horen vandaag of ze bestraft worden voor witwassen of wapenbezit

DEN BOSCH - De rechter in Den Bosch doet dinsdag uitspraak tegen bewoners van het woonwagenkamp aan de Deutersestraat in Den Bosch. Een aantal van hen wordt verdacht van witwassen en verboden wapenbezit. In 2013 was er een grote inval in het kamp. Daarbij werden alle 23 aanwezige volwassenen meegenomen. Zes kinderen werden elders opgevangen.

Justitie zei bij de inval dat er voor miljoenen in beslag was genomen. Zo werd er 350.000 euro aan contant geld gevonden. Ook werden er dure sieraden, auto's en kunstwerken in beslag genomen. Volgens justitie werden er verder nog illegale vuurwapens gevonden.



Bewoners woedend

De bewoners waren woedend over de inval. "Het leek wel oorlog", zeiden ze. Hun advocaten noemden de inval 'een pr-stunt'. Volgens hen was er helemaal geen sprake van miljoenen. De bewoners zeiden dat ze het geld eerlijk hadden verdiend of gekregen. En dat ze bovendien vergunningen hadden voor de wapens.



Maar justitie dacht er anders over en toonde de inbeslaggenomen goederen aan de pers. "Als mensen op papier geen of weinig inkomen hebben, maar ze kunnen wel een Porsche Cayenne kopen, dan klopt er iets niet", zei een woordvoerder.



Rechtszaken en aangiftes

Maar de bewoners van het kamp lieten het er niet bij zitten. Ze deden hun beklag in een grote advertentie in het weekblad Bossche Omroep. En ze spraken in op een commissievergadering. Burgemeester Rombouts schrok van de verhalen die de bewoners vertelden over hun getraumatiseerde kinderen en liet een onderzoek uitvoeren. Maar de onderzoeker concludeerde dat de gemeente de kinderen goed had opgevangen.



Twaalf bewoners deden ook aangifte tegen politie-agenten wegens onder meer mishandeling, bedreiging en vrijheidsberoving. Maar justitie besloot om de agenten niet te vervolgen. De bewoners stapten ook naar de rechter om hun spullen terug te eisen. De rechter oordeelde dat een deel van de spullen terug moest.



Verdenking witwassen en vuurwapenbezit

Maar justitie verdenkt nog steeds bewoners van witwassen en illegaal vuurwapenbezit. Tegen de eerste verdachte die voor de rechter stond, werd 21 maanden cel geëist wegens witwassen. Tegen andere verdachten werden boetes geëist wegens verboden wapenbezit. Ook is in sommige gevallen vrijspraak geëist.