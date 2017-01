NU LIVE vanaf de rode loper bij Ron Goossens Low-Budget Stuntman

AMSTERDAM - Wordt Ron Goossens Low-Budget Stuntman weer net zo'n succes als de twee New Kids-films, waar in totaal 1,6 miljoen mensen op afkwamen? Maandagavond gaat de nieuwste film van New Kidshelden Steffen Haars, uit Maaskantje, en Flip van der Kuil in première. Omroep Brabant doet vanaf acht uur live verslag van de première in Amsterdam.

Werkloze alcoholist Ron Goossens, gespeeld door Tim Haars (ook van New Kids), wordt door zijn vrouw op een bijzondere manier aan het werk gezet. Zij vindt hun relatie namelijk veel te saai en dus wil ze wel wat actie van haar Ron en zet hem aan het werk: als het hem lukt om knappe actrice Bo Maerten het bed in te krijgen, dan blijft zij bij haar Ron.Dus gaat Ron noodgedwongen deze bizarre uitdaging aan en doet hij er alles aan om ook maar een stukje dichter bij Bo in de buurt te komen. Als low-budget stuntman springt ie van daken, rijdt hij dwars door gebouwen heen, valt ie heel vaak te pletter om zo zijn relatie te redden.Hard, grof en smerig zijn uiteraard de sleutelwoorden van deze film, precies zoals de fans van New Kids het willen. De film is maandagavond in Amsterdam voor het eerst te zien. Dinsdagavond is de Brabantse' première is dinsdag in Tilburg. Vanaf 26 januari is de film in alle bioscopen in Nederland te zien.