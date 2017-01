Hoe weet je of je buurman een wietkweker is?

CUIJK - De politie heeft een man betrapt die een hennepkwekerij aan het opbouwen was in een huis aan de Sleedoorn in Cuijk. De verdachte liep tegen de lamp dankzij het winterweer. Maar ook meldingen kunnen helpen. Daarom geeft de politie tips hoe je kunt herkennen dat iemand in je omgeving een hennepkwekerij heeft of wil beginnen: bijvoorbeeld als er mensen op de vreemdste momenten met spullen lopen te sjouwen.

Dit zijn volgens de politie aanwijzingen voor de mogelijke aanwezigheid van een wietkwekerij:





Er hangt een stank die aan hennep doet denken.

Je hoort voortdurend het geluid van een afzuiginstallatie of het tocht voortdurend.

Er zitten ontluchtingspijpen in het dak, roosters in de gevel of er is een (dak)raam dat altijd open staat.

Muren, vloeren of plafonds zijn warm of vochtig.

Er vormt zich condens op ramen.

Ramen zijn dichtgemaakt.

Er treden regelmatig stroomstoringen op.

Er zijn lampen die voortdurend fel branden.

Op rare tijdstippen lopen er mensen met allerlei spullen te sjouwen.

Het is niet duidelijk of het pand wel of niet bewoond is.

De politie adviseert eventuele verdenkingen te melden via 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000. De politie wijst erop dat dit belangrijk is om je buurt veilig en leefbaar te houden.