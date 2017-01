Veldspeler jeugdteam PSV blijkt prima penaltykiller [VIDEO]

DOHA - Vergeet Hans van Breukelen in de finale van het EK 1988. Er is een nieuwe penaltykiller: De 16-jarige PSV'er Yorbe Vertessen. In de wedstrijd tussen PSV onder 17 en Raja Casablanca onder 17 op het WK voor jeugdteams in Qatar laat hij zien dat hij naast een prima veldspeler, ook moeiteloos kan invallen als er geen keeper is.

In de slotfase van de wedstrijd, het staat dan 3-2 voor PSV, wordt een voetballer van de Marokkaanse club in het strafschopgebied van PSV naar de grond getrokken. De scheidsrechter kent dus een penalty toe. In het tumult dat vervolgens ontstaat, slaat PSV-keeper Kyan van Dorp vervolgens een speler neer. Hij moet dan ook met rood van het veld.



Veldspeler Yorbe Vertessen wordt de nieuwe doelman van de Eindhovenaren en krijgt de ondankbare taak om te proberen de penalty te stoppen en daarmee een gelijkspel te voorkomen. Dat doet hij op fenomenale wijze.



Een lesje penalty stoppen voor gevorderden vanaf minuut 1.20.