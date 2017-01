Koninklijke Philips ziet zowel winst als omzet over 2016 flink stijgen

AMSTERDAM - Koninklijke Philips in Amsterdam heeft over 2016 de omzet zien stijgen naar 24,5 miljard euro, 3 procent meer dan in 2015. De nettowinst verdubbelde ruim naar 1,5 miljard, waar in een jaar eerder nog 659 miljoen euro werd verdiend. Dit blijkt uit de jaarcijfers die dinsdag door het technologiebedrijf bekend werden gemaakt.

Volgens topman Frans van Houten was 2016 een jaar waarin Philips met succes veranderde in een gezondheidstechnologiebedrijf. Zo werd de verlichtingstak Philips Lighting verzelfstandigd.



Vierde kwartaal

Over de laatste drie maanden van 2016 - het vierde kwartaal - zag Philips verkopen met 5 procent oplopen. Dit leverde een nettowinst van 640 miljoen euro op, tegen een verlies van 39 miljoen euro een jaar eerder. Dat tekort werd toen mede veroorzaakt door eenmalige kosten die Philips maakte om pensioenrisico's af te kopen.



In de toelichting op de jaarcijfers maakte bestuursvoorzitter Van Houten ook bekend dat Philips het opnieuw aan de stok heeft met de autoriteiten in de Verenigde Staten. Ditmaal gaat het om de productie van defibrillatoren, AED's, waar bij inspecties van de keuringsdienst FDA onvolkomenheden aan het licht zijn gekomen.





Gevolgen

Het bedrijf is in gesprek met het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat optreedt namens de FDA. Hoewel die discussies nog niet zijn afgesloten, gaat Philips er vanuit dat de kwestie "betekenisvolle gevolgen" zal hebben voor de bedrijfsvoering bij het betreffende onderdeel.



De FDA tikte Philips in 2011 ook al op de vingers. Een fabriek in Cleveland waar medische scanners worden gemaakt, ging daarop tijdelijk dicht. De resultaten zouden daar jaren onder lijden. Volgens een woordvoerder verwacht Philips "geen tweede Cleveland'', omdat sindsdien de productieprocessen al aanzienlijk zijn verbeterd.