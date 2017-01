Jonge fietser bij de kerk in Geldrop aangereden door auto

GELDROP - Een jonge fietser is dinsdagochtend rond acht uur in Geldrop bij de kerk aangereden door een auto. De jongen is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het is onduidelijk of de gladheid een rol speelt in de aanrijding. De fiets is door de politie bij de kerk neergezet om later te worden opgehaald.