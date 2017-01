Advocaat maakt bezwaar tegen uitlevering Aydin C. aan Canada

TILBURG - De advocaat van Aydin C. gaat in cassatie tegen zijn uitlevering aan Canada. De 38-jarige Tilburger wordt ervan verdacht een naaktfoto van de Canadese Amanda Todd te hebben verspreid. Het meisje pleegde later zelfmoord. Canada wil dat hij wordt uitgeleverd.

De 15-jarige Todd maakte in 2012 een einde aan haar leven nadat ze werd gepest met de foto. De Canadese autoriteiten vermoeden dat C. de naaktfoto naar alle Facebookcontacten van Amanda stuurde. Hij wordt verdacht van afpersing, kinderlokken via internet, bedreiging of stalking en het bezit van kinderporno met het doel die te verspreiden. Canada vervolgt hem niet voor betrokkenheid bij de dood van Amanda Todd.



Ook strafzaak in Nederland

In Nederland staat C. ook terecht. Die rechtszaak begint woensdag. Hij zou 39 meisjes en volwassen mannen via een webcam hebben afgeperst. Volgens het Openbaar Ministerie ging hij op een ‘zeer geraffineerde’ manier te werk. Hij deed zich op internet voor als vrouw, een vriendin voor de jonge meisjes of een jongen van een jaar of 18.



Aydin C. benaderde zijn slachtoffers op chatsites als zij jong waren en keerde een aantal jaar terug. Hij wist de meisjes dan naakt voor de camera te krijgen. Zelf stuurde hij foto’s en beelden die hij van internet plukte. Zodra hij de meisjes in zijn macht had, veranderde volgens het OM de toon van het gesprek en begon hij ze te chanteren.



Chantage

De verdachte sloeg het materiaal op en dreigde het dan naar de school, familie of vrienden van het meisje te sturen. Van zijn meerderjarige homoseksuele slachtoffers wilde hij geld hebben. Als ze dit weigerden, zei hij hun geaardheid bekend te maken.



De Tilburger werd uiteindelijk betrapt toen Facebook een melding bij de politie maakte over de opvallende gebruiker met verschillende aliassen. Die melding betekende de start van een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek. Hij werd op 13 januari 2014 in een bungalow op De Rosep in Oisterwijk opgepakt. Zijn computer en router werden in beslag genomen en hier werd (kinder)pornografisch materiaal op gevonden.



Verdachte ontkent

C. ontkent zelf alles. Het OM vindt dat hij door deze houding geen enkel berouw richting zijn slachtoffers toont.