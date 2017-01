Lantaarnpaal omver gereden, wankelend uit auto komende bestuurder ontkent

TILBURG - Een 27-jarige Tilburger wordt ervan verdacht maandagavond een lantaarnpaal omver te hebben gereden op de Taxandriebaan in zijn woonplaats. Hij werd aangehouden en was niet bepaald in nuchtere toestand.

De lantaarnpaal was in zijn geheel uit de grond gereden. Toen de politie onderzoek deed, kwam een grijze Mercedes aangereden met aan de voorkant flinke schade en een lekke rechtervoorband. Agenten reden achter de auto aan en konden hem op de Kruidenlaan tegenhouden.



De bestuurder van de auto kwam wankelend uit zijn voertuig. Later bleek dat hij dronken was. Zijn rijbewijs is hem ontnomen.



Ontkenning

De automobilist ontkent tegen de lantaarnpaal te zijn gereden. Hij zegt zelf aangereden te zijn, waarna de veroorzaker door zou zijn gereden. Dat verhaal onderzoekt de politie.